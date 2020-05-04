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В Роспотребнадзоре разъяснили порядок отмены ограничительных мер

В Роспотребнадзоре разъяснили порядок отмены ограничительных мер
Анна Попова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Последним снимут запрет на организацию массовых мероприятий

Ограничительные меры, которые в стране вводили из-за эпидемии коронавируса, будут снимать также постепенно, как они и появлялись. Об этом сообщила глава Роспотребнадзорва Анна Попова. 

Финальной точкой, как рассказала руководитель ведомства в интервью телеканалу "Россия 24", будет разрешение на организацию массовых мероприятий. По ее словам, какие меры начнут отменять первыми, станет понятно лишь 12 мая. До 11 числа россияне находятся в режиме самоизоляции. 

Попова вновь отметила, что некоторые ограничения сохранятся в течение длительного времени. Она также сообщила, что темпы прироста зараженных замедляются. Однако жителям страны рано расслабляться. Эффект от нарушений правил на майские праздники россиянами, если таковые будут, станет виден лишь через неделю. Также Попова добавила, что если население будет нарушать режим самоизоляции, меры могут лишь усилить.

На тему снятия ограничений высказался и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин". Он заявил, что необходимо дождаться 11 мая, когда станет понятна динамика распространения коронавируса в стране. 

Полина ИВАНОВА

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