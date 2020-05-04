В стране вовремя находят COVID-19 у людей

В России не так много жертв эпидемии коронавируса, как в Европе. Все дело в том, что врачи в нашей стране оперативно начинают лечить больных. Об этом рассказала главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.

Эксперт также объяснила, что, говоря о смертности, специалисты имеют в виду соотношение числа умерших от COVID-19 к средней численности населения. Как добавила Малинникова в программе "Соловьев.Live" на "Ютуб", в России эта цифра равна 5,5 случая на миллион человек. По ее словам, это значение увеличивается медленнее, чем во многих странах Европы.

Малинникова подчеркнула, что в РФ многое зависит от скорости и качества оказываемых медицинских услуг.

"Мы пока еще готовы и успеваем", – заметила доктор.

По последним данным, в России инфекцию из Китая нашли к 4 мая у145 268 человек. От коронавируса в стране умерло 1 356 пациентов. Выздоровели 18 095 россиян.