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Инфекционист назвал причину низкой смертности россиян от коронавируса

Инфекционист назвал причину низкой смертности россиян от коронавируса
Фото: Peter Steffen/ dpa/ww.globallookpress.com
В стране вовремя находят COVID-19 у людей

В России не так много жертв эпидемии коронавируса, как в Европе. Все дело в том, что врачи в нашей стране оперативно начинают лечить больных. Об этом рассказала главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.

Эксперт также объяснила, что, говоря о смертности, специалисты имеют в виду соотношение числа умерших от COVID-19 к средней численности населения. Как добавила Малинникова в программе "Соловьев.Live" на "Ютуб", в России эта цифра равна 5,5 случая на миллион человек. По ее словам, это значение увеличивается медленнее, чем во многих странах Европы. 

Малинникова подчеркнула, что в РФ многое зависит от скорости и качества оказываемых медицинских услуг.

"Мы пока еще готовы и успеваем", – заметила доктор. 

По последним данным, в России инфекцию из Китая нашли к 4 мая у145 268 человек. От коронавируса в стране умерло 1 356 пациентов. Выздоровели 18 095 россиян. 

Полина ИВАНОВА

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