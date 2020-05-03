На снятие ограничений могут повлиять результаты майских праздников

При несоблюдении россиянами правил самоизоляции во время майских праздников, карантин могут продлить до июня. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она рассказала, что решение о постепенном снятии ограничительных мер будет приниматься согласно эпидемиологической обстановке в России и в отдельных регионах. При несоблюдении правил на майские праздники не исключено, что количество заболевших коронавирусом существенно вырастет. Из-за этого власти будут вынуждены продлить режим самоизоляции до июня.

В интервью телеканалу Россия 1 Попова подчеркнула, что соблюдение правил позволит снять часть ограничений, но пока это не более, чем надежда.

Она отметила, что сейчас для людей будет довольно сложно соблюдать правила по борьбе с распространением COVID-19, но это испытание нужно выдержать и остаться на майские праздники дома.

Ранее в Минздраве сообщили, что карантинные меры недостаточно жесткие, чтобы сдерживать распространение коронавируса и призвали их ужесточить.