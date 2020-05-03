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В Минздраве высказались за ужесточение карантинных мер

В Минздраве высказались за ужесточение карантинных мер
Фото: Elena Dunn/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеВ Роспотребнадзоре пригрозили продлением карантина до июня
При этом в ведомстве объяснили рост числа заболевших коронавирусом

Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов не согласен с ограничительными мерами, принимаемыми в стране для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Он считает, что их следует ужесточить и повысить степень ответственности за их нарушение.

Бойцов считает, что рост числа больных связан с плохой дисциплиной среди населения. Также на это повлияло и увеличение количества тестирований. Однако он утверждает, что число заразившихся не самый главный показатель. Важнее опираться на то, сколько человек госпитализируют в день. 

"С моей точки зрения, карантинные меры должны быть гораздо жестче, а степень ответственности за нарушение требований выше", -– приводит его слова РИА Новости.  

По мнению врача, нарушение режима самоизоляции приведет к росту количества инфицированных среди людей, находящихся в группе риска. В свою очередь, это приведет к резкому увеличению числа госпитализированных. 

Бойцов утверждает, что главным нарушителями самоизоляции как раз и являются люди, которые представляют низкую группу риска. 

Согласно последним данным по коронавирусу, в России инфекцию подхватили более 134 тысяч человек.


Евгения НАГОРСКАЯ

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