В Минздраве высказались за ужесточение карантинных мер
Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов не согласен с ограничительными мерами, принимаемыми в стране для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Он считает, что их следует ужесточить и повысить степень ответственности за их нарушение.
Бойцов считает, что рост числа больных связан с плохой дисциплиной среди населения. Также на это повлияло и увеличение количества тестирований. Однако он утверждает, что число заразившихся не самый главный показатель. Важнее опираться на то, сколько человек госпитализируют в день.
"С моей точки зрения, карантинные меры должны быть гораздо жестче, а степень ответственности за нарушение требований выше", -– приводит его слова РИА Новости.
По мнению врача, нарушение режима самоизоляции приведет к росту количества инфицированных среди людей, находящихся в группе риска. В свою очередь, это приведет к резкому увеличению числа госпитализированных.
Бойцов утверждает, что главным нарушителями самоизоляции как раз и являются люди, которые представляют низкую группу риска.
Согласно последним данным по коронавирусу, в России инфекцию подхватили более 134 тысяч человек.
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