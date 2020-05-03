Плюс 10633 заболевших COVID-19: свежая статистика по коронавирусу в России
Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 3 мая. За сутки зарегистрировано еще 10633 случаев в 85 регионах, скончались от COVID-19 58 больных. В Москве новую инфекцию выявили у 5948 человек, в Московской области – у 822, на третьем месте Петербург – 295 случаев. Отмечается, что у 5345 больных, выявленных за сутки, не было клинических проявлений коронавируса.
В целом в России за сутки медикам удалось вылечить 1626 пациентов, говорится в сообщении.
За весь период пандемии в России жертвами новой инфекции стали 1280 человек. Коронавирус выявили у 134 687 человек.
Медики, которые лечат россиян от COVID-19, по-прежнему работают в авральном режиме. Так, ранее в Питере заметили очереди из скорых у городских больниц. Впрочем, поводов для паники нет – причины пояснили в комитете по здравоохранению. В Москве ситуация также напряженная – народная артистка Татьяна Васильева, которая накануне попала в клинику с симптомами коронавируса, рассказала, что больницы переполнены.
Ранее в Минздраве заявили, что сразу после майских праздников снимать все ограничения, введенные на фоне вспышки коронавируса, нельзя. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, даже когда Россия пройдет пик заболеваемости и выйдет на плато, расслабляться рано. Чтобы постепенно отменить меры безопасности, необходимо создать целую систему – это позволит избежать новой волны COVID-19.
Напомним, что сингапурские ученые, ранее прогнозировавшие окончание пандемии коронавируса в России 4 августа, изменили свое мнение. Согласно новым подсчетам, она завершится 8 августа.
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