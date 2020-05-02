Даже если страна выйдет на плато по распространению коронавируса, отменять ограничения сразу нельзя

После наступления пика заболеваемости коронавируса в России снимать режим самоизоляции и профилактических мер нельзя. Так считает министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Глава ведомства в фильме "Опасный вирус 4" в эфире "России 1" рассказал, что эта процедура произойдет в стране. Однако она займет некоторое время, пока ситуация не стабилизируется. По его словам, когда Россия выйдет на пик и плато, то объявлять победу и снимать все меры опасно.

"Для этого нужно построить целую систему, которая позволит вновь не получить опять подъема заболевания", – заявил Мурашко.

Он также добавил, что Россия выиграла время и оказалась готова к эпидемии, развернув систему здравоохранения под такой тип заболевания.

Мурашко рассказал, что для борьбы с коронавирусом привлекут врачей других специальностей, аспирантов, ординаторов и даже преподавателей.

А сингапурские ученые считают, что эпидемия в России завершится лишь 8 августа. Все последние новости о коронавирусе в стране читайте в материале "Утро.ру".