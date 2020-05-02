Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

В Минздраве поддержали продление карантина после майских праздников

В Минздраве поддержали продление карантина после майских праздников
Михаил Мурашко. Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/www.globallookpress.com
Даже если страна выйдет на плато по распространению коронавируса, отменять ограничения сразу нельзя

После наступления пика заболеваемости коронавируса в России снимать режим самоизоляции и профилактических мер нельзя. Так считает министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Глава ведомства в фильме "Опасный вирус 4" в эфире "России 1" рассказал, что эта процедура произойдет в стране. Однако она займет некоторое время, пока ситуация не стабилизируется. По его словам, когда Россия выйдет на пик и плато, то объявлять победу и снимать все меры опасно. 

"Для этого нужно построить целую систему, которая позволит вновь не получить опять подъема заболевания", – заявил Мурашко. 

Он также добавил, что Россия выиграла время и оказалась готова к эпидемии, развернув систему здравоохранения под такой тип заболевания. 

Мурашко рассказал, что для борьбы с коронавирусом привлекут врачей других специальностей, аспирантов, ординаторов и даже преподавателей. 

А сингапурские ученые считают, что эпидемия в России завершится лишь 8 августа. Все последние новости о коронавирусе в стране читайте в материале "Утро.ру". 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Валерий Гудзь
Ответить
Бездарные никчемные правители с монархом !
Сидеть дома до нового года ! Каждый день в Шереметьево приземляются 50 бортов из Испании США Италии Китая и <цензура> потенциально зараженных
По некоторым подсчетам там еще 120,0 тыс "дорогих" соотечественников
Вчера Захерова под шафе встречала шатающихся по Америке т н учашихся . Смерили темп и домой .... заражай и влавствуй ???
Сейчас в регионы направили борта бессимтомно заразных в регионы
Прекратите полеты все ообщения с загранкой на две недели закройте границу полностью ! А то монарх не дождется обнуленного срока !
1
новости партнеров

Раскрыты подробности о состоянии заразившегося COVID-19 Мишустина

Глава правительства признался, что чувствует себя нездоровым

В Роспотребнадзоре предсказали усиление карантинных мер после 11 мая

Решение властей будет зависеть от поведения граждан на майские праздники

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

939 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей