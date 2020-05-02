Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

У главврача Коммунарки поражены легкие после коронавируса

У главврача Коммунарки поражены легкие после коронавируса
Фото: Robin Utrecht/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
продолжениеВ Подмосковье появится штраф за отсутствие масок
Доктор считает, что заболевание прошло в "типичной" форме

Главный врач Коммунарки Денис Проценко, который заразился коронавирусом еще в конце марта, рассказал, как у него протекала болезнь. 

Проценко отмечает, что все прошло средней форме, что довольно типично для такого заражения. Он рассказал, что во время болезни у него была лихорадка и отмечался достаточный объем поражения легких на КТ.

В эфире телеканала "Россия 1" он поведал, что лечили его от инфекции неамбулаторно и так же, как и остальных пациентов с подобным заболеванием. 

Все время, что Проценко был болен, он не выходил из в своего кабинета и занимался контролем за больницей в дистанционном формате, консультируя своих подопечных через видеосвязь. 

Напомним, что новость о выздоровлении Дениса Проценко появилась 15 апреля. Его тест на коронавирус оказался отрицательным. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Германия решила помешать строительству "Северного потока - 2"

Причиной стало невыполнение российской стороной одного из законов ФРГ

В Роспотребнадзоре предсказали усиление карантинных мер после 11 мая

Решение властей будет зависеть от поведения граждан на майские праздники

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

939 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей