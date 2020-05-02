Доктор считает, что заболевание прошло в "типичной" форме

Главный врач Коммунарки Денис Проценко, который заразился коронавирусом еще в конце марта, рассказал, как у него протекала болезнь.

Проценко отмечает, что все прошло средней форме, что довольно типично для такого заражения. Он рассказал, что во время болезни у него была лихорадка и отмечался достаточный объем поражения легких на КТ.

В эфире телеканала "Россия 1" он поведал, что лечили его от инфекции неамбулаторно и так же, как и остальных пациентов с подобным заболеванием.

Все время, что Проценко был болен, он не выходил из в своего кабинета и занимался контролем за больницей в дистанционном формате, консультируя своих подопечных через видеосвязь.

Напомним, что новость о выздоровлении Дениса Проценко появилась 15 апреля. Его тест на коронавирус оказался отрицательным.