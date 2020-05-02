За соблюдением правил будут следить сотрудники правоохранительных органов с 12 мая

Жителей Подмосковья обяжут носить маски в общественных местах после майских праздников. В противном случае, если человек вышел на улицу без средств защиты, правоохранители могут выписать ему крупный штраф.

За контролем соблюдения правил будут следить не только полицейские, но и сотрудники ГИБДД и других надзорных органов. Пока эти требования носят лишь рекомендательный характер. Сотрудники могут подойти к человеку без средств защиты и попросить соблюдать рекомендации.

Как сообщает РИА "Новости" на пресс-службу регионального правительства, с 12 мая за не ношение маски в общественном месте граждан будут наказывать штрафом в размере 4000 рублей, Ношение маски станет необходимым даже при посещении аптеки или магазина.