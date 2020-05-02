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"Вы потенциальные покойники": врач из Подмосковья обратился к россиянам

"Вы потенциальные покойники": врач из Подмосковья обратился к россиянам
Фото: Jonathan Berlier/Planetpix/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Доктор призвал население соблюдать режим самоизоляции

Главный врач Воскресенской районной больницы Юрий Райхман рассказал, как обстоят дела в Подмосквье с COVID-19. Он признался, что то, что происходит – это очень страшно.

Райхман обратился к россиянам, отметив, что они не знают о том, как из больницы выносят гробы. Доктор добавил, что в реанимации и инфекционных корпусах творится нечто ужасное, а россияне не понимают всю сложность ситуации. По его словам, каждый день в Воскресенском районе пневмонию находят у десятков человек. Инфекция, как рассказал Райхман, поражает людей всех возрастов.

Врач обратил внимание на то, что люди стоят на остановках, гуляют не по одиночке, болтают около магазинов, ездят на машинах и пьют пиво, а также заходят в лифт по несколько человек без масок и препаратов для обработки рук от инфекции. Он признался, что ему страшно за этих жителей страны. 

"Поймите, что вы потенциальные – мне страшно об этом говорить – покойники", – цитирует Райхмана портал Kolomna.Spravka. Он подчеркнул, что врачи работают на грани ради соотечественников. Медики не спят и не отдыхают, болеют и не справляются со сложившейся ситуацией. 

Райхман призвал людей помочь врачам и провести майские праздники не на улице, а в квартирах и домах. Он также посоветовал все делать в одиночестве: есть и заниматься гимнастикой. А в магазинах, по его словам, нужно обрабатывать руки, а лифтах не трогать кнопки. 

Полина ИВАНОВА

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