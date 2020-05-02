У звезды подтвердили двустороннюю пневмонию

Татьяна Васильева, которая недавно пожаловалась на резкое ухудшение самочувствия, подтвердила свой диагноз. Артистка рассказала, что заразилась коронавирусом.

"У меня двусторонняя пневмония... Ну вот этот вирус", – прокомментировала она свое состояние РИА Новости.

Сейчас актриса находится дома. По ее словам, ей уже назначили лечение.



Ранее Васильева пожаловалась на недомогание. Ее мучили кашель и температура – такое состояние вызвало настоящую панику у артистки.

Татьяна Васильева получила известность после съемок в фильме "Здравствуйте, я ваша тетя". Она удостоена звания народной артистки РФ.