Васильева впала в панику из-за симптомов COVID-19
Первого мая звезда фильма "Увидеть Париж и умереть" была экстренно госпитализирована с симптомами COVID-19. Дана Борисова рассказала, что перед этим Татьяна Васильева испытывала сильный страх из-за сложившейся ситуации.
Телеведущая сообщил в инстаграм-историях, что в последнее время они очень близки с актрисой. В этот раз Васильева позвонила ей перед своей госпитализацией в три часа дня. Артистка буквально рыдала в трубку и просила подругу о помощи, поскольку обнаружила, что состояние ее здоровья стало ухудшаться. Она жаловалась на кашель и высокую температуру.
"Она звонила мне каждые две минуты, ей было страшно, она была в панике", – рассказала телеведущая на своей странице в соцсетях, добавив, что артистка просила ее помочь найти больницу, куда ее могли бы госпитализировать.
Дана Борисова пыталась решить проблему и стала звонить телеведущему Андрею Малахову с просьбой помочь, однако он не взял трубку.
Татьяна Васильева решила дожидаться результата теста на коронавирус дома. Она поведала "Интерфаксу", что пока ее состояние не самое лучшее и продолжает держаться температура.
74-летняя Татьяна Васильева соблюдала режим самоизоляции у себя дома. Пока комментариев, как могла она подхватить COVID-19 нет.
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