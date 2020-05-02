Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Васильева впала в панику из-за симптомов COVID-19

Васильева впала в панику из-за симптомов COVID-19
Актриса не могла сдержать слез из-за плохого самочувствия

Первого мая звезда фильма "Увидеть Париж и умереть" была экстренно госпитализирована с симптомами COVID-19. Дана Борисова рассказала, что перед этим Татьяна Васильева испытывала сильный страх из-за сложившейся ситуации.

Телеведущая сообщил в инстаграм-историях, что в последнее время они очень близки с актрисой. В этот раз Васильева позвонила ей перед своей госпитализацией в три часа дня. Артистка буквально рыдала в трубку и просила подругу о помощи, поскольку обнаружила, что состояние ее здоровья стало ухудшаться. Она жаловалась на кашель и высокую температуру. 

"Она звонила мне каждые две минуты, ей было страшно, она была в панике", – рассказала телеведущая на своей странице в соцсетях, добавив, что артистка просила ее помочь найти больницу, куда ее могли бы госпитализировать. 

Дана Борисова пыталась решить проблему и стала звонить телеведущему Андрею Малахову с просьбой помочь, однако он не взял трубку.

Татьяна Васильева решила дожидаться результата теста на коронавирус дома. Она поведала "Интерфаксу", что пока ее состояние не самое лучшее и продолжает держаться температура.  

74-летняя Татьяна Васильева соблюдала режим самоизоляции у себя дома. Пока комментариев, как могла она подхватить COVID-19 нет. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Раскрыты подробности о состоянии заразившегося COVID-19 Мишустина

Глава правительства признался, что чувствует себя нездоровым

В Роспотребнадзоре предсказали усиление карантинных мер после 11 мая

Решение властей будет зависеть от поведения граждан на майские праздники

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

939 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей