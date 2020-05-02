Актриса не могла сдержать слез из-за плохого самочувствия

Первого мая звезда фильма "Увидеть Париж и умереть" была экстренно госпитализирована с симптомами COVID-19. Дана Борисова рассказала, что перед этим Татьяна Васильева испытывала сильный страх из-за сложившейся ситуации.

Телеведущая сообщил в инстаграм-историях, что в последнее время они очень близки с актрисой. В этот раз Васильева позвонила ей перед своей госпитализацией в три часа дня. Артистка буквально рыдала в трубку и просила подругу о помощи, поскольку обнаружила, что состояние ее здоровья стало ухудшаться. Она жаловалась на кашель и высокую температуру.

"Она звонила мне каждые две минуты, ей было страшно, она была в панике", – рассказала телеведущая на своей странице в соцсетях, добавив, что артистка просила ее помочь найти больницу, куда ее могли бы госпитализировать.

Дана Борисова пыталась решить проблему и стала звонить телеведущему Андрею Малахову с просьбой помочь, однако он не взял трубку.

Татьяна Васильева решила дожидаться результата теста на коронавирус дома. Она поведала "Интерфаксу", что пока ее состояние не самое лучшее и продолжает держаться температура.

74-летняя Татьяна Васильева соблюдала режим самоизоляции у себя дома. Пока комментариев, как могла она подхватить COVID-19 нет.

