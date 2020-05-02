Мэр столицы рассказал о ситуации в городе, где продолжают умирать пациенты, инфекцию нашли у российского министра, срок окончания эпидемии в стране перенесли - главные новости о COVID-19 на утро субботы.

В России к 2 мая коронавирусом оказались заражены 114 431 человек. В Москве количество жертв инфекции достигло 705 человек. Собянин рассказал о ситуации в городе. Глава Минстроя подхватил COVID-19. Дату окончания эпидемии в стране отложили на более поздний срок. В российском регионе приостановили работу общественного транспорта.

В Москве за сутки умерли 37 жителей, о чем сообщил оперштаб в телеграм-канале. Однако есть и хорошая новость – врачи вылечили за сутки 608 горожан, а за все время – 6374, рассказала заммэра Анастасия Ракова телеграм-каналу оперштаба. Мэр города Сергей Собянин поведал в своем блоге, что реальное количество заболевших в столице 2% от общего числа жителей. Он отметил, что это самый низкий показатель среди мировых городов. Однако угроза COVID-19 пока лишь нарастает.

Коронавирусом заразился министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев. В ведомстве заявили "Известиям", что он чувствует себя нормально, а сначала диагноз подтвердили у замминистра Дмитрия Волкова.

При этом ученые из Сингапура сдвинули срок окончания эпидемии в России с 4 на 8 августа. Дата может и в будущем поменяться в зависимости от ситуации в стране, пишет РИА "Новости".

Чтобы затормозить распространение COVID-19, власти регионов идут на новые ограничительные меры. Так, в Чечне до 11 мая не будут работать автобусы и троллейбусы, говорится на сайте Министерства транспорта и связи республики.