По его словам, люди неправильно утилизируют использованные средства защиты

Эколог и директор общественной организации "Зеленый патруль" Андрей Нагибин поделился своими опасениями о том, что использованные маски и перчатки могут быть источником заражения коронавирусом. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

Он объясняет, что маски и перчатки, которые используются в больницах проходят особую процедуру утилизации: перед сжиганием их обрабатывают специальными средствами для дезинфекции. А вот со средствами защиты, которые используют люди в домашних условиях, ситуация обратная.

Специалист рассказывает, что главная опасность масок и перчаток, используемых в условиях карантина обычными людьми, заключается в том, что их просто выбрасывают в мусорное ведро. По словам Наумова, инфекция может оставаться на этих предметах до 7 дней. Он советует складывать в отдельный пакет не только средства защиты, но и предметы личной гигиены заболевшего, чтобы потом утилизировать положенным образом.

Из-за того, что сейчас все предметы выбрасываются вместе с бытовым мусором, большому риску заболеть коронавирусом подвержены рабочие коммунальных служб. Кроме того, часто сортировка такого мусора происходит вручную, а от этого могут пострадать люди, которые этим занимаются.

Наумов считает, что для утилизации таких отходов должна существовать отдельная цепочка вывоза мусора. Для этого в городах следует поставить специальные контейнеры, куда люди будут складывать подобный мусор, после чего коммунальщики будут его вывозить и уничтожать.

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