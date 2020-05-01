Американские исследователи обнаружили отличную альтернативу тканевым маскам

Врачи из Университета Айовы считают, что при нехватке медицинских масок защититься от коронавируса поможет прозрачный пластиковый щит. Они уверены, что у этого способа есть масса преимуществ перед тканевым средством защиты.

Специалисты указывают, что щитки удобно носить, а также делать это можно постоянно – достаточно лишь промывать их с мылом или обрабатывать дезинфицирующими средствами. В статье издания Medicalxpress утверждают, что такая защита хорошо себя зарекомендовала для пациентов с гриппом.

“Защитные щитки снижают непосредственное воздействие вируса на 96% в пределах 45 сантиметров от кашля при ношении его медработником”, – сообщают специалисты.

Для того, чтобы щиток хорошо защищал от коронавируса, он должен полностью закрывать лицо, опускаясь чуть ниже подбородка. Промежутка между лбом и местом крепления щитка к лицу тоже должно быть закрыто.

Специалисты утверждают, что производить такие средства защиты гораздо проще и быстрее, чем тканевые маски. Кроме того, людям легче социально взаимодействовать друг с другом, поскольку видно лицо и мимику человека.

При этом врачи отмечают, что ношение щитка не освобождает от других мер защиты, таких, как мытье рук и соблюдение социальной дистанции.