Врачи открыли новый способ защиты от COVID-19
Врачи из Университета Айовы считают, что при нехватке медицинских масок защититься от коронавируса поможет прозрачный пластиковый щит. Они уверены, что у этого способа есть масса преимуществ перед тканевым средством защиты.
Специалисты указывают, что щитки удобно носить, а также делать это можно постоянно – достаточно лишь промывать их с мылом или обрабатывать дезинфицирующими средствами. В статье издания Medicalxpress утверждают, что такая защита хорошо себя зарекомендовала для пациентов с гриппом.
“Защитные щитки снижают непосредственное воздействие вируса на 96% в пределах 45 сантиметров от кашля при ношении его медработником”, – сообщают специалисты.
Для того, чтобы щиток хорошо защищал от коронавируса, он должен полностью закрывать лицо, опускаясь чуть ниже подбородка. Промежутка между лбом и местом крепления щитка к лицу тоже должно быть закрыто.
Специалисты утверждают, что производить такие средства защиты гораздо проще и быстрее, чем тканевые маски. Кроме того, людям легче социально взаимодействовать друг с другом, поскольку видно лицо и мимику человека.
При этом врачи отмечают, что ношение щитка не освобождает от других мер защиты, таких, как мытье рук и соблюдение социальной дистанции.
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