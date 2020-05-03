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Раскрыты подробности о состоянии подхватившей COVID-19 Васильевой

Раскрыты подробности о состоянии подхватившей COVID-19 Васильевой
Татьяна Васильева. Фото: Vitaly Fedorov/Russian Look/www.globallookpress.com
Народная артистка России откровенно рассказала о симптомах коронавируса и самочувствии

Актриса Татьяна Васильева после известий о болезни вышла на связь. В своем Инстаграм она опубликовала обращение к поклонникам, где поблагодарила за поддержку, а также рассказала о своей болезни, чтобы пресечь слухи и домыслы.

По словам Васильевой, несколько дней у нее была температура – поднималась до 37,8, однако артистка не придала этому значения. Позже начались кашель и жжение в глазах. Актриса решила поехать в больницу. Когда ее привезли на скорой в клинику, Васильева "поняла весь масштаб пандемии". Звезда рассказала, что больницы переполнены, врачи работают в авральном режиме – только приезда медиков ей пришлось ждать восемь часов. Артистке сделали КТ – выяснилось, что у нее двусторонняя пневмония. К счастью, поражения легких оказались не сильными, поэтому ей разрешили лечиться дома.

Результат теста на COVID-19 пока неизвестен, однако "клиническая картина говорит именно об этом вирусе", написала она. Васильева призналась, что ранее не осознавала всю серьезность ситуации.

"Я не придавала большого значения эпидемии. Да, я не ходила в гости и вообще максимально сидела дома. Но выходила в магазин и выбрасывать мусор. Хотя мои ребята просили меня этого не делать и помогали мне пережить изоляцию с комфортом. А теперь я понимаю, что все это не шутки",

– говорится в сообщении. Актриса призвала россиян поберечь свое здоровье и оставаться дома.

Напомним, о болезни Васильевой стало известно накануне, 2 мая. Из-за пугающих симптомов народная артистка не справилась с эмоциями и впала в панику. 

Кристина ЧЕРНИКОВА

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