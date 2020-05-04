Важные новости о коронавирусе в России на 4 мая
В России к 4 мая коронавирус подтвердили у 134 687 человек. Пик распространения эпидемии произойдет через неделю-две, считает эксперт. Осенью возможна вторая волна. Иммунитет к COVID-19 может сформироваться при средней тяжести болезни. А путешествовать заграницу россияне могут начать уже с середины лета.
Эксперт Минздрава Владимир Чуланов считает, что пик распространения COVID-19 произойдет через две недели, затем страна выйдет на плато. Однако директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин полагает, что ситуация нормализуется лишь к концу июня – началу июля, а осенью возможна вторая волна. Об этом специалисты рассказали в эфире телеканала "Россия 24".
По словам главы Роспотребнадзора Анны Попова, прекратить циркуляцию коронавируса невозможно. Она рассказала "России 1", что как бы страна не была закрыта, риски возобновления есть даже при отсутствии вируса в государстве.
Профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов сообщил "Российской газете", что стойкий иммунитет к коронавирусу человека может выработаться при протекании болезни в средней форме, когда пациенту не дают слишком много лекарств.
Международное авиасообщение может возобновиться уже в середине лета. По крайней мере, такое заявление сделала пресс-служба одной из российских авиакомпаний в эфире телеканала "Россия 24".
В Москве за сутки коронавирус унес жизни 35 пациентов, сообщил оперштаб в телеграм-канале. При этом, по словам главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико, столица находится на третьей-четвертой фазе эпидемии. Город, как он рассказал "Российской газете", достиг уровня масштабного распространения без прослеживания связи случаев заражения. Сейчас прирост новых случаев составляет 7-8% ежедневно. Контроль над ситуацией будет достигнут при цифре в 1%. Он также подчеркнул, что в России мало зараженных, которые приехали из Китая, но много тех, кто вернулся из других стран. При этом заражаются люди при тесных контактах в семье, в местах большого скопления людей и в организациях с длительным пребыванием населения, например, в домах престарелых.
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