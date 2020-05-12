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Умерли 107 человек: свежая статистика по коронавирусу в России на 12 мая

Умерли 107 человек: свежая статистика по коронавирусу в России на 12 мая
Фото: Егор Алеев/ТАСС
От COVID-19 за все время эпидемии скончались 2116 россиян

В России продолжается эпидемия коронавируса. За прошедший день в стране инфекцию нашли у 10899 человек в 83 регионах. У 43% не было никаких симптомов. Всего, таким образом, заразились 232243 россиянина.

Наибольшее число людей с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Москве, передает оперштаб. В столице за сутки заболели 5392 жителя. Следом идет Подмосковье, где 1063 заразившихся. Третью строчку рейтинга занимает Нижегородская область, где коронавирус подхватили 354 человека. Таким образом, Россия вышла на второе место в мире по числу зараженных, обогнав Великобританию (там 224 тысяч больных) и Испанию (227 тысяч пациентов), согласно данным института Джона Хопкинса. 

От инфекции из Китая за сутки умерли 107 жителей нашей страны. За все время эпидемии ее жертвами стали 2116 человек. Однако растет и число выздоровевших. За день их стало 3711 россиян. Всего излечились 43512 пациентов. Только в Москве, как рассказала заммэра Анастасия Ракова, выздоровели 1820 горожан, передает агентство "Москва". 

В России 12 мая завершаются нерабочие дни. Некоторые регионы начинают возвращаться к привычной жизни и постепенно смягчают ограничительные меры. Впрочем, многие субъекты продлили режим самоизоляции. Все последние новости о коронавирусе в России – в материале "Утро.ру".

Полина ИВАНОВА

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Одни субъекты страны начали ужесточать карантинные меры, другие, наоборот, ослаблять, ученый рассказал, у кого появляется стойкий иммунитет - актуальные новости о COVID-19 на утро вторника в материале "Утро.ру"

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