Одни субъекты страны начали ужесточать карантинные меры, другие, наоборот, ослаблять, ученый рассказал, у кого появляется стойкий иммунитет - актуальные новости о COVID-19 на утро вторника в материале "Утро.ру"

По последним данным, в РФ 221344 человека заражены коронавирусом. После обращения президента России Владимира Путина к населению, которое состоялось накануне, некоторые субъекты страны начали вводить новые ограничительные меры, а другие – их отменять.

Так, въезд в Сахалинскую область с 14 мая будет возможен лишь по пропускам. Такую меру запросили сами жители, передала слова главы региона Валерия Лимаренко пресс-служба. При этом в некоторых муниципалитетах открылись детские сады и школы для старшеклассников, а также некоторые магазины.

Ограничения продлили и в Забайкалье до 25 мая, говорится на сайте местного правительства, а в Ненецком округе – до 31 мая, сообщили власти. В Подмосковье все предприятия пока также будут не работать в течение этой недели, написал в "Инстаграм" губернатор Андрей Воробьев.

В Мурманской области же, наоборот, снимается с 12 мая режим самоизоляции для всех, кроме стариков, рассказал губернатор Андрей Чибис в соцсети. В Башкирии, как передает пресс-служба правительства, люди со вторника могут ходить по улицам свободно, гулять в парках и на детских площадках, но в масках. В Калининградской области со вторника заработают торговые центры, парикмахерские и салоны красоты.

В Ленинградской области помимо предприятий торговли и сфер услуг откроются музеи, пишет пресс-служба правительства.

При этом в столице страны с 12 мая вводится обязательный масочный и перчаточный режим в общественных местах, а также начинают работать промышленные и строительные предприятия. Других изменений пока нет: ситуация не позволяет. Лишь за сутки в Москве умерли 55 человек, передает оперативный штаб в телеграм-канале.

Ограничения сохранятся и в Приморском крае. По словам Олега Кожемяко, губернатора региона, отменять режим самоизоляции еще рано. О том, что число зараженных в Приморье растет, сообщается на сайте местного правительства.

При этом ученые считают, что стойкий и продолжительный иммунитет к COVID-19 образуется лишь у 7 – 8% людей. Доктор биологических наук Анча Баранова рассказала РИА "Новости", что сильнее иммунитет у людей старшего возраста, которые тяжело перенесли инфекцию. У тех же пациентов, у которых болезнь протекала легко, антитела, борющиеся с вирусом, не вырабатываются. У больных средней формой иммунитет к коронавирусу возникает разной силы.