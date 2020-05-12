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Погибли люди: пожар произошел в коронавирусном отделении больницы в Петербурге

Погибли люди: пожар произошел в коронавирусном отделении больницы в Петербурге
Фото: 78.mchs.gov.ru
Загорелся один из аппаратов ИВЛ

Крупный пожар произошел в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Пять пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ в реанимации, погибли. Об этом сообщили в экстренных службах.

Трагедия случилась на шестом этаже больницы – в отделении, где лечат больных коронавирусом. Из здания эвакуировали около 150 человек, однако пятерых пациентов спасти не удалось, рассказал РИА "Новости" представитель экстренных служб.

По данным телеграм-канала "Mash на Мойке", четверо погибших отравились угарным газом, а у одного из них отключился аппарат ИВЛ. Всего в отделении были 16 пациентов.

К месту пожара прибыли сотрудники МЧС. Возгорание ликвидировали, передает "Пятый канал".

По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправности в электрооборудовании, которое привело к короткому замыканию. Об этом РИА "Новости" сообщили экстренные службы.

Телеграм-канал Life Shot пишет, что аппарат ИВЛ загорелся прямо при медработнике. Далее огонь быстро распространился по коммуникациям.

Другие подробности трагедии выясняются.

Карина СИРАЗОВА

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