Правительственные меры поддержки компенсируют гражданам лишь малую долю потерянного дохода

Жители России во втором квартале 2020 г. из-за мер против эпидемии коронавируса лишились 22% дохода. Такова оценка Центра развития Высшей школы экономики.

По данным аналитиков, в апреле финансово пострадала четверть населения страны: половине граждан срезали зарплату, остальные и вовсе потеряли работу. При этом сами россияне оценивают ситуацию еще хуже: почти 42% из них считают, что понесли финансовые потери из-за коронавируса. Усилия, предпринимаемые властями по поддержке населения и бизнеса в этот период, не компенсируют утраты доходов:

"Меры господдержки смогут смягчить это падение лишь на 2,2 процентных пункта", – приводит "Коммерсант" мнение экспертов ВШЭ.

В результате граждане уже заметно обеднели. Это отразилось, в частности, на их покупках: ежедневные расходы сократились в среднем на 2,3%, многим приходится тратить свои сбережения или обращаться за кредитом. Только за последние две недели 15% россиян взяли деньги в долг, передает URA.RU.

Ранее ожидалось, что до конца года без работы в РФ могут оказаться 7 миллионов человек.

С 12 мая в России отменен режим выходного дня. В регионах начинает восстанавливаться обычная жизнь. График отмены ограничений местные власти составляют сами, основываясь на эпидемиологической ситуации. О том, где уже можно гулять и посещать торговые центры, читайте в материале "Утро.ру".