Путин возмутился медлительностью чиновников
Владимир Путин раскритиковал чиновников за задержку обещанных выплат медицинскому персоналу. Свое возмущение президент России выразил на совещании по поддержке авиаотрасли.
Путин отметил, что не во всех регионах медработники получили деньги. Кроме того, работа началась лишь после того, как президент обратил внимание на проблему. В начале совещания российский лидер задал чиновникам вопрос, почему нельзя было произвести эти выплаты раньше.
Президент России также остался недоволен работой сайта "Госуслуги", который не справился с количеством сообщений, поступивших после обращения Путина к народу 11 мая.
Ранее российский лидер заявил о необходимой помощи россиянам во время пандемии коронавируса и пообещал доплату работникам соцучреждений. Кроме того, выплаты должны получить семьи с детьми до 16 лет и те, где как минимум один из родителей лишился работы.
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