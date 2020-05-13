Российский музыкант умер от коронавируса

Артист до последнего не верил в COVID-19

В Новосибирске трубач театра оперы и балета Павел Бурков умер от нового коронавируса. Мужчина вел здоровый образ жизни и в силу своей профессии имел сильные, тренированные легкие. Однако это не помешало инфекции разрушить органы дыхания трубача.

О печальном событии сообщил близкий друг Павла Станислав Янковский. Он рассказал, что музыкант обладал поистине сибирским здоровьем – в сильные морозы ходил без шапки и никогда не болел.

Павел с настороженностью отнесся к ситуации с эпидемией и заявлял, что вообще не верит в существование коронавирусной инфекции. А поэтому игнорировал требования самоизоляции – гулял по новосибирским улицам и часто ходил по гостям.

"Он был уверен, что с ним ничего не произойдет. Немного легкомысленно к этому относился", – передает слова товарища умершего трубача издание "Комсомольская правда".

Сообщается, что первые признаки болезни появились у 54-летнего музыканта 16 апреля. Когда состояние резко ухудшалось, он вызвал скорую, однако в итоге специалисты поставили диагноз обычное ОРВИ. Спустя некоторое время температура Павла подскочила до 42 градусов, и его госпитализировали. Вскоре был диагностирован COVID-19.

Состояние музыканта было тяжелым, его перевели в реанимацию и подключили к ИВЛ. Медикам удалось победить коронавирус – спустя время тесты показали отрицательный результат.

Однако последствия страшной болезни оказались разрушительными для организма артиста. Павла перевели в обычную больницу. На тот момент у музыканта были поражены легкие, "съедена" сердечная мышца миокард, поджелудочная железа также была повреждена. Из-за серьезного разрушения организма трубач театры опера и балета Павел Бурков ушел из жизни.

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