Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Российский музыкант умер от коронавируса

Российский музыкант умер от коронавируса
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист до последнего не верил в COVID-19

В Новосибирске трубач театра оперы и балета Павел Бурков умер от нового коронавируса. Мужчина вел здоровый образ жизни и в силу своей профессии имел сильные, тренированные легкие. Однако это не помешало инфекции разрушить органы дыхания трубача.

О печальном событии сообщил близкий друг Павла Станислав Янковский. Он рассказал, что музыкант обладал поистине сибирским здоровьем – в сильные морозы ходил без шапки и никогда не болел.

Павел с настороженностью отнесся к ситуации с эпидемией и заявлял, что вообще не верит в существование коронавирусной инфекции. А поэтому игнорировал требования самоизоляции – гулял по новосибирским улицам и часто ходил по гостям.

"Он был уверен, что с ним ничего не произойдет. Немного легкомысленно к этому относился", – передает слова товарища умершего трубача издание "Комсомольская правда".

Сообщается, что первые признаки болезни появились у 54-летнего музыканта 16 апреля. Когда состояние резко ухудшалось, он вызвал скорую, однако в итоге специалисты поставили диагноз обычное ОРВИ. Спустя некоторое время температура Павла подскочила до 42 градусов, и его госпитализировали. Вскоре был диагностирован COVID-19.

Состояние музыканта было тяжелым, его перевели в реанимацию и подключили к ИВЛ. Медикам удалось победить коронавирус – спустя время тесты показали отрицательный результат.

Однако последствия страшной болезни оказались разрушительными для организма артиста. Павла перевели в обычную больницу. На тот момент у музыканта были поражены легкие, "съедена" сердечная мышца миокард, поджелудочная железа также была повреждена. Из-за серьезного разрушения организма трубач театры опера и балета Павел Бурков ушел из жизни.

Ранее "Утро" рассказывало, что певице Надежде Бабкиной после выздоровления снова грозит вирус.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Больше 10 тысяч зараженных: свежая статистика по коронавирусу в России на 13 мая

Жертвами COVID-19 стали еще 96 человек

Пришло время действовать: гороскоп на 13 мая

Астрологический прогноз на 13.05.2020 подскажет, чего ждать от грядущего дня

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей