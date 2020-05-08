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Бабкиной после выздоровления снова грозит вирус

Бабкиной после выздоровления снова грозит вирус
Надежда Бабкина. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Медик засомневался в скором возвращении певицы на сцену

Надежда Бабкина переболела коронавирусом и выписалась из больницы. Однако специалисты не уверены, что артистка в ближайшее время сможет вернуться к эстрадной деятельности, и считают, что она может снова заразиться опасной инфекцией.

Так, военный врач Владимир Хорошев выразил опасения за судьбу музыкальной карьеры звезды. Медик отметил, что Бабкина все еще находится в зоне риска и может опять подхватить вирус, сообщает издание "Народные новости".

При этом врач считает, что лечение певицы увенчалось успехом, так как ей повезло с иммунной системой – она оказалась сильной и смогла справиться с инфекцией, отмечает URA.RU.

Как подытожил специалист, только появление вакцины сможет полностью обезопасить от повторного заражения COVID-19 Бабкину и других пострадавших.

Напомним, артистка заболела пневмонией после вечеринки Игоря Крутого в Москве, в которой также приняли участие другие знаменитости, в том числе – Лев Лещенко и Александр Буйнов. Бабкина прошла тяжелое лечения от COVID-19 в больнице и уже находится дома.

Ольга ФЕДОРОВА

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