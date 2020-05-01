Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Выздоровевшую Бабкину выписали из больницы

Выздоровевшую Бабкину выписали из больницы
Фото: официальная страница Надежды Бабкиной в Инстаграм (https://www.instagram.com/ngbabkina/)
Она впервые за время лечения самостоятельно обратилась к поклонникам

Спустя месяц усердной борьбы с коронавирусной инфекцией Надежда Бабкина наконец обрадовала своих поклонников – ее выписали из больницы.

Певица долгое время находилась в тяжелом состоянии. Артистку пришлось вводить в искусственную кому и кормить через зонд. Врачи называли настоящим успехом, что в таком возрасте и при обильном повреждении легких ее удалось снять с аппарата ИВЛ.

О скорой выписке сообщал и муж артистки Евгений Гор на странице в социальных сетях. Правда, он утверждал, что Бабкину выпишут несколько позже – на следующей неделе. Но, видимо, врачи не нашли помех в состоянии артистки. 

На своей странице в соцсетях Бабкина сама обратилась к общественности и поблагодарила врачей за помощь.

“Дорогие мои! Благодаря своевременной помощи, грамотному лечению и высокому профессионализму наших врачей мне удалось полностью восстановиться после тяжелого заболевания”, – написала артистка.

Она рассказала, что наконец находится в стенах родного дома, а не в больничной палате.

Известно, что Надежду Бабкину держали в закрытом инфекционном боксе. Все время, что она находилась на лечении, к ней могли заходить лишь врачи в специальном защитном облачении. Ни родственникам, ни друзьям навещать певицу не разрешалось.

Полина ЛЕДОВСКИХ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Раскрыты подробности о состоянии заразившегося COVID-19 Мишустина

Глава правительства признался, что чувствует себя нездоровым

Создатель "Новичка" нашел способ победить коронавирус

Когда-то средство избавило человечество от проказы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

937 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей