Она впервые за время лечения самостоятельно обратилась к поклонникам

Спустя месяц усердной борьбы с коронавирусной инфекцией Надежда Бабкина наконец обрадовала своих поклонников – ее выписали из больницы.

Певица долгое время находилась в тяжелом состоянии. Артистку пришлось вводить в искусственную кому и кормить через зонд. Врачи называли настоящим успехом, что в таком возрасте и при обильном повреждении легких ее удалось снять с аппарата ИВЛ.

О скорой выписке сообщал и муж артистки Евгений Гор на странице в социальных сетях. Правда, он утверждал, что Бабкину выпишут несколько позже – на следующей неделе. Но, видимо, врачи не нашли помех в состоянии артистки.

На своей странице в соцсетях Бабкина сама обратилась к общественности и поблагодарила врачей за помощь.

“Дорогие мои! Благодаря своевременной помощи, грамотному лечению и высокому профессионализму наших врачей мне удалось полностью восстановиться после тяжелого заболевания”, – написала артистка.

Она рассказала, что наконец находится в стенах родного дома, а не в больничной палате.

Известно, что Надежду Бабкину держали в закрытом инфекционном боксе. Все время, что она находилась на лечении, к ней могли заходить лишь врачи в специальном защитном облачении. Ни родственникам, ни друзьям навещать певицу не разрешалось.