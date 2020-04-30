Врачи не выписывают артистку из-за состояния здоровья

Надежда Бабкина по-прежнему находится под наблюдением врачей. Как стало известно журналистам, пока медики оставили артистку в закрытой больнице, туда не могут попасть даже родственники знаменитости. При этом звезда уже пошла на поправку – коронавируса у нее больше нет, однако остаются другие проблемы со здоровьем.

По информации прессы, сейчас медики лечат Бабкину от пневмонии, но говорить о выписке еще рано. Надежда Георгиевна пока даже не в состоянии ходить. Сейчас артистка еще слаба, но, как только ей станет лучше, врачи переведут ее в ВИП-палату. Пока же звезда находится под постоянным контролем специалистов, дополняет StarHit.

Возлюбленный Надежды Бабкиной в социальной сети утешает поклонников. По словам Евгения Гора, у знаменитости уже множество планов на будущее, а через неделю ее могут выписать, так как она будет полностью здорова.

Напомним, Надежда Бабкина попала в больницу в начале апреля. Тогда СМИ неоднократно писали, что у певицы обнаружен коронавирус, с последствиями которого врачи и борются. Однако представили звезда эту информацию не подтвердили.

Известно, что артистку вводили в состояние искусственной комы и подключали в аппарату ИВЛ. После репортеры сообщали, что Надежда Бабкина не может есть, говорить и ходить, а половина ее легких поражены.

Однако самое страшное, похоже, позади, и певица уверенно идет на поправку.