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В окружении Бабкиной выдали правду о ее состоянии

В окружении Бабкиной выдали правду о ее состоянии
Надежда Бабкина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ранее появилась информация, что звезду держат в специальном боксе

Полную изоляцию Надежды Бабкиной, которая попала в больницу с подозрением на коронавирус, ее пресс-атташе Александр Велор назвал бредом. Напомним, ранее ряд СМИ сообщил, что артистка лежит в инфекционном боксе, куда заходят только медики в защитных костюмах, а родным доступ закрыт.

Представитель Бабкиной заявил, что журналисты не так поняли его слова. В беседе с "Вести.ру" он подчеркнул, что у звезды нет коронавируса – результаты тестов отрицательные. При этом серьезной угрозы ее здоровью нет: врачи дают благоприятные прогнозы.

Ранее сообщалось, что у Надежды Бабкиной двусторонняя пневмония, из-за которой медики приняли решение ввести ее в состояние искусственной комы. Выяснилось, что близкие певицы около шести дней скрывали, что ее положили в больницу.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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