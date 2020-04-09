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Бабкину изолировали от родных

Бабкину изолировали от родных
Надежда Бабкина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Помощник народной артистки выдал подробности ее состояния

Надежда Бабкина по-прежнему находится в медикаментозной коме и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Коронавирус у звезды пока не подтвержден, однако артистку уже изолировали ото всех – родственники проведать 70-летнюю певицу не могут.

Как объясняет пресс-секретарь артистки Александр Велор, это обычные меры при такой болезни. Пока врачи остановились на мнении, что у Бабкиной осложненная пневмония.

Помощник знаменитости добавляет, что здоровье Надежды Георгиевны давно было запущенно, а иммунитет снижен. Всему виной плотный график звезды – она выступала перед зрителями практически без перерыва.

Чтобы оставаться в форме, медики кололи звезде витамины, - об этом рассказывает сам Александр Велор.

Также помощник звезды опроверг тот факт, что она могла подхватить коронавирус от Льва Лещенко. Так как сама она с ним некоторое время не пересекалась, как и с теми, кто был на вечеринке сестры Игоря Крутого. На юбилее звезды были только самые близкие, при чем все требования были соблюдены – гостей было 49 человек, – пишет Wday со ссылкой на "Антенну". 

Муж Надежды Бабкиной пока хранит молчание. Евгений Гор не комментирует болезнь любимой женщины и предпочел скрыть все комментарии в социальных сетях.

Фоторепортаж
Опасная вечеринка: Бабкина могла заразить десятки артистов
Лев Лещенко. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Александр Буйнов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Надежда Бабкина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Игорь Николаев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дарья ПЕТРОВА

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Иван Волков
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Гор рад до смерти что она скоро крякнет!!!!!!!!!Жить со старухой из селикона это пытка.......
1
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