Бабкину изолировали от родных
Надежда Бабкина по-прежнему находится в медикаментозной коме и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Коронавирус у звезды пока не подтвержден, однако артистку уже изолировали ото всех – родственники проведать 70-летнюю певицу не могут.
Как объясняет пресс-секретарь артистки Александр Велор, это обычные меры при такой болезни. Пока врачи остановились на мнении, что у Бабкиной осложненная пневмония.
Помощник знаменитости добавляет, что здоровье Надежды Георгиевны давно было запущенно, а иммунитет снижен. Всему виной плотный график звезды – она выступала перед зрителями практически без перерыва.
Чтобы оставаться в форме, медики кололи звезде витамины, - об этом рассказывает сам Александр Велор.
Также помощник звезды опроверг тот факт, что она могла подхватить коронавирус от Льва Лещенко. Так как сама она с ним некоторое время не пересекалась, как и с теми, кто был на вечеринке сестры Игоря Крутого. На юбилее звезды были только самые близкие, при чем все требования были соблюдены – гостей было 49 человек, – пишет Wday со ссылкой на "Антенну".
Муж Надежды Бабкиной пока хранит молчание. Евгений Гор не комментирует болезнь любимой женщины и предпочел скрыть все комментарии в социальных сетях.
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