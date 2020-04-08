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"Очень сложно": муж Бабкиной закрылся после вердикта врача

"Очень сложно": муж Бабкиной закрылся после вердикта врача
Надежда Бабкина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Избранник народной артистки не дает комментариев о ее состоянии

Поклонники Надежды Бабкиной внимательно следят за любыми новостями о ее здоровье. Однако информации пока немного – муж знаменитости Евгений Гор предпочитает хранить молчание. Он закрылся от своих подписчиков в социальных сетях и не комментирует происходящее. В "Инстаграм" он оставил только пост, где написал, что ему "очень сложно" среди людей.

Все это произошло после передачи "Прямой эфир" с участием Александра Мясникова. Медик и эксперт программы "О самом главном" вынес свой вердикт, заявив, что Надежда Бабкина имеет все шансы на выздоровление. 

Также он признался, что узнал о болезни Надежды Бабкиной от ее друзей, однако решил удовлетворить просьбу родственников артистки и молчал о госпитализации. 



Артистка, по сообщениям прессы, находится в коме и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Мясников уточняет, что в медикаментозную кому артистку ввели для того, чтобы аппарат ИВЛ эффективнее работал.

Новость о том, что Надежда Бабкина находится в больнице с подозрением на коронавирус, появилась 6 апреля, тогда же выяснилось, что госпитализировали звезду еще неделю назад, однако этот факт тщательно скрывался.

Врачи не подтверждают, что у певицы есть COVID-19, а официальный представитель отрицает факт заражения. Однако в интернете уже начали обсуждать, как именно народная артистка могла подхватить коронавирус.

Считается, что всему виной вечеринка Надежды Бабкиной. Якобы там был Александр Буйнов, до этого общавшийся со Львом Лещенко, пишет "ФедералПресс". Если знаменитость действительно больна коронавирусом, то от нее инфекция могла передаться десяткам артистов, гулявших на ее дне рождения.

Фоторепортаж
Опасная вечеринка: Бабкина могла заразить десятки артистов
Лев Лещенко. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Александр Буйнов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Надежда Бабкина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Игорь Николаев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дарья ПЕТРОВА

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