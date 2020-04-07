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Молодой красавчик инфицировал Бабкину

Молодой красавчик инфицировал Бабкину
Надежда Бабкина. Фото:Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Незадолго до болезни замужняя артистка общалась с любовником своей закадычной подруги

Пока Надежда Бабкина находится в искусственной коме, СМИ публикуют разные версии случившегося с нею. Так, приближенный к певице источник рассказал, что она могла заразиться COVID-19 от нового парня своей приятельницы. При этом официальный представитель артистки заявил, что тест на наличие коронавируса у артистки отрицательный. 

Несмотря на рекомендации воздержаться от шумных вечеринок, артистка все-таки решилась отмечать свой юбилей на широкую ногу. Поздравить 70-летнюю красавицу пришли все ее близкие, коллеги и приятели. Специально прилетела близкая подруга из США и не одна! Компанию даме составил молодой паренек. 

"Дама приехала на банкет с новым любовником. Через несколько дней после застолья любовник подруги слег с коронавирусом", – рассказал источник. 

По словам осведомителя, узнав об этом, Бабкина поняла, что находится в зоне риска – она ведь общалась с этим привлекательным красавчиком, сидела с ним за одним столом. 

Затем случилось самое страшное: Надежда почувствовала себя плохо, у нее поднялась температура и ее срочно увезли в главную инфекционную больницу Подмосковья – в Коммунарке. 

Бабкина не стала сопротивляться и сказала врачам, мол, "везите куда нужно", пишет "КП".  

О том, что Бабкиной плохо стало известно 6 апреля. До этого почти неделю родные оберегали женщину и скрывали новости о ее здоровье. СМИ сообщают, что сейчас главная исполнительница русской народной песни находится в искусственной коме. 

Рина КРАСНОВА

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