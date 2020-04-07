Незадолго до болезни замужняя артистка общалась с любовником своей закадычной подруги

Пока Надежда Бабкина находится в искусственной коме, СМИ публикуют разные версии случившегося с нею. Так, приближенный к певице источник рассказал, что она могла заразиться COVID-19 от нового парня своей приятельницы. При этом официальный представитель артистки заявил, что тест на наличие коронавируса у артистки отрицательный.

Несмотря на рекомендации воздержаться от шумных вечеринок, артистка все-таки решилась отмечать свой юбилей на широкую ногу. Поздравить 70-летнюю красавицу пришли все ее близкие, коллеги и приятели. Специально прилетела близкая подруга из США и не одна! Компанию даме составил молодой паренек.

"Дама приехала на банкет с новым любовником. Через несколько дней после застолья любовник подруги слег с коронавирусом", – рассказал источник.

По словам осведомителя, узнав об этом, Бабкина поняла, что находится в зоне риска – она ведь общалась с этим привлекательным красавчиком, сидела с ним за одним столом.

Затем случилось самое страшное: Надежда почувствовала себя плохо, у нее поднялась температура и ее срочно увезли в главную инфекционную больницу Подмосковья – в Коммунарке.

Бабкина не стала сопротивляться и сказала врачам, мол, "везите куда нужно", пишет "КП".

О том, что Бабкиной плохо стало известно 6 апреля. До этого почти неделю родные оберегали женщину и скрывали новости о ее здоровье. СМИ сообщают, что сейчас главная исполнительница русской народной песни находится в искусственной коме.