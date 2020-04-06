Самоизоляция не помогла: Бабкину госпитализировали с коронавирусом
Надежда Бабкина заразилась коронавирусом. Об этом сообщают СМИ.
Самочувствие народной артистки ухудшилось 1 апреля. Из московской квартиры ее забрали в больницу на скорой помощи с подозрением на пневмонию, пишет телеграм-канал Mash.
По некоторым данным, в больнице Бабкина сдала тест на COVID-19 и он оказался положительным. После подтверждения диагноза 70-летнюю певицу госпитализировали.
По словам сына артистки Данилы Заседателева, Бабкину действительно забрали в больницу, однако о результатах анализов ему пока ничего не известно, сообщает телеграм-канал Mash. Сын звезды также добавил, что певица соблюдала все рекомендации по самоизоляции – отменила поездки и встречи.
Надежда Бабкина – известная российская исполнительница народной эстрадной песни. Звезда основала фольклорный центр "Русская песня", а также была удостоена многих престижных премий. В последнее время в Сети нередко обсуждали внешность певицы. По мнению некоторых Интернет-пользователей, Бабкина стала выглядеть намного моложе благодаря заслугам косметологов и хирургов.
Ранее с коронавирусом в больницу попал народный артист Лев Лещенко. Сейчас кумиру миллионов намного лучше, однако теперь ему поставили новый диагноз. У звезды обнаружили вирусную пневмонию.
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