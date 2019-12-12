Певица показала настоящее лицо в рытвинах

Надежду Бабкину засняли у гроба Юрия Лужкова. На прощании с политиком она появилась в блестящем черном наряде и с букетом красных роз. Все внимание журналистов было приковано к лицу знаменитости – на последних снимках Бабкина выглядит совсем по-другому. На лице у артистки заметны морщины, а овал лица не такой четкий, как на фото в социальных сетях.

"Настоящее лицо Надежды Бабкиной можно было лицезреть на похоронах Юрия Лужкова. В гроб краше кладут", – оценил внешность артистки Telegram-канал "НеМалахов".

Пока репортеры обсуждают настоящее лицо Надежды Бабкиной, которую засняли на Новодевичьем кладбище, где, как пишет телеканал 360, и похоронили Лужкова, ее подписчики восхищаются ее последним снимком в Инстаграм. Они считают, что время над певицей не властно. Критики же только посмеялись над этой фотографией: они уверены, что Бабкина выглядит так молодо из-за фотошопа.

"Неотразима. Время не властно над вами", "Такая красавица", "Перефотошопили", "Бабкина, ты же уже старенькая, зачем же сколько Фотошопа, не смеши народ", "Просто сногсшибательная", "не узнать", "Перебор", "Как Пугачева", – комментируют снимок Бабкиной в Инстаграм.

Ранее "Утро" рассказывало о пластических операциях Надежды Бабкиной, Аллы Пугачевой и Софии Ротару.