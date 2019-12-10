Наставница шоу "Голос" засветила длинные ноги и грудь на публике

Полина Гагарина повеселилась на дне рождения Екатерины Варнавы. На вечеринке подруги певица появилась в обтягивающем мини, которое ничуть не скрывало ее роскошную фигуру. В этом сексуальном наряде знаменитость танцевала, обнималась с мужчинами и даже поцеловала девушку в шею.

Стоит отметить, что рядом с Полиной Гагариной ее муж замечен не был, а из рук наставница шоу "Голос" не выпускала винный бокал. Подписчики блондинки посчитали, что она ведет себя уж слишком раскованно, а также предположили, что звезда может быть пьяна.

Смелые снимки Гагариной многих удивили, а вот внешность певицы, как и всегда, вызвала восхищение у комментаторов.

"Видно, что праздник удался", "Почему без мужа?", "Фото огонь", "Полина со всех ракурсов красивая", "Детям показывать нельзя", "Отожгли, Полина", "Походу там все пьяненькие", "Худенькая куколка", "Как муж отреагировал?", "Видно, что расслабилась", "Умеете отдыхать", "Все бокал в руке", – написали в Инстаграм Гагариной.

Ранее Полину Гагарину схватили за ягодицы у всех на глазах.