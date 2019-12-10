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После слухов о разводе Меладзе показал свою фаворитку

После слухов о разводе Меладзе показал свою фаворитку
Константин Меладзе. Фото: www.globallookpress.com
Продюсеру группы "ВИА Гра" приписывают связь с Эрикой Герцен

Слухи о скором разводе Веры Брежневой и Константина Меладзе появились еще несколько месяцев назад. Сам продюсер только подогревает домыслы о разладе с женой. В Инстаграм Меладзе опубликовал фото с солистками группы "ВИА Гра", среди них есть и Эрика Герцен – именно она считается фавориткой мужа Брежневой.

На фото сексуальная блондинка позирует в обтягивающем платье. Герцен считается звездой нынешнего состава группы "ВИА Гра" и любимицей Меладзе.

Слухи о своей связи продюсер и певица резко отрицают. Эрика Герцен говорила, что относится к Константину Меладзе, как к отцу. Однако поклонники в это не верят.

Подливает масла в огонь Вера Брежнева. Сначала певица защищала мужа и смеялась над сплетнями, а потом взорвалась, жестко ответила подписчикам и удалила фото с супругом.

Дарья ПЕТРОВА

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