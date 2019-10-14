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"Я летаю": окрыленная Брежнева откровенно рассказала о разводе

Вера Брежнева. Фото:instagram.com/ververa
Певица прокомментировала слухи об отношениях мужа с молодой блондинкой

Вере Брежневой вновь напомнили о предполагаемой любовнице Константина Меладзе – солистке группы "ВИА Гра" Эрике Герцен. Блондинка всю информацию о разводе отрицает и не понимает, откуда взялись подобные домыслы.

Кроме того, Брежнева намекнула журналистам, что в ее жизни наступил "хороший период".

"Если бы это была правда, возможно это могло бы как-то повлиять на мое настроение, но все всё понимают! Я даже не знаю, откуда это всё взялось. У меня сейчас очень хороший период в жизни и очень плодотворный по всем фронтам. И я сейчас в прямом смысле слова летаю",

прокомментировала Брежнева телеканалу НТВ.

Напомним, слухи о том, что у певицы и Константина Меладзе не все так гладко в отношениях, появились после того, как звезда удалила из Инстаграм фотографии с супругом. Также в Интернете появилась информация, что продюсер проводит все больше времени со своей подопечной – молодой блондинкой Эрикой Герцен.

Дарья ПЕТРОВА
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