В этот момент певица была без штанов

Вера Брежнева приняла участие в модной фотосессии в Италии. Звезда в боди и колготках позировала рядом со статуями в виде обнаженных мужчин. Поклонники всячески расхвалили артистку в комментариях и написали, что она выглядит лучше, чем Эрика Герцен.

По слухам, именно солистка "ВИА Гры" является любовницей Константина Меладзе. Сама пара к версии о скором разводе относится с юмором. Брежнева написала, что восхищается супругом, который успевает не только работать и уделять время своей большой семье, но и "погуливать с Эрикой".

"Вера, вы одновременно и женственная, и сексуальная! Я просто тащусь", "Вера красивая, а скульптура меня отталкивает", "Как всегда на высоте", "Какая еще Эрика. Вера вы идеальны", "Фото бомба", – похвалили Брежневу в комментариях.

Ранее "Утро" писало об Альбине Джанабаевой. Супруга Валерия Меладзе решила начать новую жизнь после исчезновения.