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В отношениях Константина Меладзе и его супруги Веры Брежневой, похоже, не все гладко. По информации издания VladTime, Константин Меладзе увлекся 31-летней Эрикой Герцен, которая является участницей "ВИА Гры" с 2013 года.
На разлад в семье может указывать и тот факт, что Вера Брежнева удалила из социальных сетей все фото с мужем, – так считает бывший участник "Дома-2" Рустам Солнцев.
"Фотки любимых обычно удаляют, когда происходит разрыв или какой-то скандал. Явно у Брежневой сейчас наступил кризис в отношениях с мужем",
– рассказал Солнцев "Экспресс-газете".
По мнению, эпатажного участника, Константин Меладзе "переключился на более молодую девочку" из-за возраста Веры Брежневой.
"Она стала взрослой. Если не сказать, слишком взрослой. И Меладзе, видимо, потерял к ней интерес. Перестал писать ей новые хиты",
– добавляет Рустам Солнцев.
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