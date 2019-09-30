Экс-участник "Дома-2" рассказал о предполагаемой любовнице мужа Веры Брежневой

В отношениях Константина Меладзе и его супруги Веры Брежневой, похоже, не все гладко. По информации издания VladTime, Константин Меладзе увлекся 31-летней Эрикой Герцен, которая является участницей "ВИА Гры" с 2013 года.

На разлад в семье может указывать и тот факт, что Вера Брежнева удалила из социальных сетей все фото с мужем, – так считает бывший участник "Дома-2" Рустам Солнцев.

"Фотки любимых обычно удаляют, когда происходит разрыв или какой-то скандал. Явно у Брежневой сейчас наступил кризис в отношениях с мужем",

– рассказал Солнцев "Экспресс-газете".

По мнению, эпатажного участника, Константин Меладзе "переключился на более молодую девочку" из-за возраста Веры Брежневой.

"Она стала взрослой. Если не сказать, слишком взрослой. И Меладзе, видимо, потерял к ней интерес. Перестал писать ей новые хиты",

– добавляет Рустам Солнцев.

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