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Стало известно, что Альбина Джанабаева уже почти год не сотрудничает с Константином Меладзе. Если раньше певица говорила о том, что просто нашла себе новую команду, то теперь намекнула на разногласия с Верой Брежневой.
Как пишет "7 дней", в эфире одной из радиостанций Джанабаева призналась, что сотрудничество с Константином Меладзе не оправдало ее ожиданий, а в коллективе был конфликт интересов. Скорее всего, артистка намекает, что продюсер больше занимался "раскручиванием" своей жены – Веры Брежневой, а на супругу своего брата времени не оставалось, считают журналисты.
"Мне стало тесно что ли...в общем, я чувствовала себя неуверенно и хотела идти своей дорогой",
— рассказала Альбина.
Бывшая солистка группы "ВИА Гра" также пожаловалась, что Меладзе был не в состоянии "продюсировать ее в полной мере" и не занимался написанием песен.
Вера Брежнева и Альбина Джанабаева вместе выступали в составе группы "ВИА Гра" более 4 лет, позже обе вышли замуж за братьев Меладзе.
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