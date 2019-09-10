Певица раскрыла причины своего ухода от продюсера

Стало известно, что Альбина Джанабаева уже почти год не сотрудничает с Константином Меладзе. Если раньше певица говорила о том, что просто нашла себе новую команду, то теперь намекнула на разногласия с Верой Брежневой.

Как пишет "7 дней", в эфире одной из радиостанций Джанабаева призналась, что сотрудничество с Константином Меладзе не оправдало ее ожиданий, а в коллективе был конфликт интересов. Скорее всего, артистка намекает, что продюсер больше занимался "раскручиванием" своей жены – Веры Брежневой, а на супругу своего брата времени не оставалось, считают журналисты.

"Мне стало тесно что ли...в общем, я чувствовала себя неуверенно и хотела идти своей дорогой",

— рассказала Альбина.

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" также пожаловалась, что Меладзе был не в состоянии "продюсировать ее в полной мере" и не занимался написанием песен.

Вера Брежнева и Альбина Джанабаева вместе выступали в составе группы "ВИА Гра" более 4 лет, позже обе вышли замуж за братьев Меладзе.