Исхудавшая Брежнева влезла в промежность подруги

Звезд сняли в неожиданной позе

Вера Брежнева поделилась с поклонниками снимками, где они с подругой позируют в купальниках около моря. На одном из кадров видно, что приятельница артистки, модель Елена Перминова, буквально сидит на ней, прикасаясь к ее голове интимным местом.

На других фотографиях Брежнева и Перминова демонстрировали стройные тела и длинные ноги, многие пользователи посчитали, что девушки очень похожи и выглядит практически, как близнецы. Не всем тела блондинок показались идеальными. Злопыхатели убеждены, что знаменитости чересчур худые, а на снимках видны только их кости.

"Какие вы худые", "Скелетоны", "Как из Освенцима", "Инопланетяне", "Одни кости, на что тут смотреть", "Вы как близнецы", "Вы точно не родственники", "Две селедки, подержаться не за что", "Страшно худые", "Девушка просто копия Брежневой",

– раскритиковали в социальных сетях.

Ранее в Интернете обсуждали фото старшей дочери Веры Брежневой – девушку вместе с молодым человеком застали на пляже за поцелуями.