Нибиру
- Она существует: Нибиру впервые попала на фото
- Апокалипсис на пороге: Нибиру вплотную приблизилась к Земле
- В России нашли раздетого инопланетянина с Нибиру
Анастасия Волочкова преподнесла своим подписчикам шикарный подарок – открыла возможность комментировать свои снимки. Поклонники, долго этого ждавшие, меньше чем за сутки написали балерине более 6 тысяч сообщений. Большинство из них были негативные.
Прочитав послания, обнаженная балерина решила очиститься от грязи в своей бочке с ледяной водой. После к стройной Волочковой, похоже, пришло вдохновение, и она порадовала поклонников своим литературным творением.
"В плену волшебного мангала,
Где греют радость и любовь,
Ваши суждения отмывала,
В своей купели вновь и вновь",
– написали балерина в Instagram.
Отмываться балерине действительно есть от чего. Комментаторы не стеснялись в выражениях и ругали поведение Волочковой, ее наряды и внешность.
"Жалкая женщина! Хвалит сама себя, любуется сама собой, разговаривает с котами, слизняками, птичками", "Неизлечимо больная на голову", "Кажется, в последних стадиях алкоголизма люди перестают кушать", "Дешево все и тряпье старое", "Оденься хоть раз прилично, нормально! Чтобы рвотные рефлексы не вызывать", "Надо ум в порядок приводить, а не попу", – критикуют эпатажную танцовщицу.
Ранее Анастасия Волочкова пришла в ресторан в прозрачной блузке и дырявых штанах.
Батька принимает первого высокого американского гостя за долгие годы
Более половины туристов попадают на полуостров именно этим маршрутом