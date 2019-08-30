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Голая Волочкова публично отмылась от грязи

Голая Волочкова публично отмылась от грязи
Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Балерина ответила всем злопыхателям

Анастасия Волочкова преподнесла своим подписчикам шикарный подарок – открыла возможность комментировать свои снимки. Поклонники, долго этого ждавшие, меньше чем за сутки написали балерине более 6 тысяч сообщений. Большинство из них были негативные.

Прочитав послания, обнаженная балерина решила очиститься от грязи в своей бочке с ледяной водой. После к стройной Волочковой, похоже, пришло вдохновение, и она порадовала поклонников своим литературным творением.

"В плену волшебного мангала,
Где греют радость и любовь,
Ваши суждения отмывала,
В своей купели вновь и вновь",

– написали балерина в Instagram.

Отмываться балерине действительно есть от чего. Комментаторы не стеснялись в выражениях и ругали поведение Волочковой, ее наряды и внешность.

"Жалкая женщина! Хвалит сама себя, любуется сама собой, разговаривает с котами, слизняками, птичками", "Неизлечимо больная на голову", "Кажется, в последних стадиях алкоголизма люди перестают кушать", "Дешево все и тряпье старое", "Оденься хоть раз прилично, нормально! Чтобы рвотные рефлексы не вызывать", "Надо ум в порядок приводить, а не попу", – критикуют эпатажную танцовщицу.

Ранее Анастасия Волочкова пришла в ресторан в прозрачной блузке и дырявых штанах. 

Дарья ПЕТРОВА
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