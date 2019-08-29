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"Бордель": Лобода прижалась к Киркорову в откровенном боди

Светлана Лобода. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Певицу обругали за вульгарный костюм

Филипп Киркоров и Светлана Лобода встретились за кулисами концерта в Казани. Певица прижалась к груди артиста, в этот момент на не было только откровенное боди с глубоким декольте, полностью открывающее ноги.

Комментаторы назвали костюм артистки "трусами" и раскритиковали блондинку в пух и прах: по их мнению, такой наряд подходит только для публичного дома, а Филипп на фоне Светланы выглядит гораздо красивее.

"Нормальный наряд для публичного дома", "Что красивого, когда ты в труселях на публике?" "Киркоров красивее Лободы", "Бордель шоу-бизнеса", "Неприятно смотреть, Филип, ты то хоть подсказку дай! Позорно и стремно", "Срочно надо собрать денежки, дошить платье! А так ведь неприлично...", "Вся надувная", "Как всегда голышом",

– прошлись по Светлане Лободе в комментариях.

Припомнили артистки и недавнюю историю с Аллой Пугачевой. Примадонна назвала ее своей преемницей, и разрешила петь песню "Живи спокойно, страна", а после смеялась над этой фразой вместе со своей подругой Лаймой Вайкуле. В Интернете уверены, что занять место Пугачевой никому не удастся. 

Дарья ПЕТРОВА
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