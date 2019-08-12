"Чучело": Лободу унизили после видео в мини-шортах

В фигуре знаменитости нашли недостатки

Светлана Лобода удивила поклонников своим новым видео. Гуляя по Риму, звезда читала наизусть стихотворение Лермонтова. Пока одни восхищались очередным талантом украинской певицы, другие рассматривали тело блондинки. Многим показалась странной ее походка: Лободе в коротких шортах указали на кривые ноги и даже намекнули на наличие болезни.

Еще одним поводом для обсуждений стало поведение звезды: поклонники посчитали, что она ведет себя высокомерно.

"Почему так ходите?", "У вас артрит?", "Чучело", "Что за походка такая странная", "Почему нельзя отдохнуть как человек, обязательно нужно понты свои показывать!", "Я подумала, что зомби идёт, пока не прочитала имя", "Ноги то кривые", "Страшнющая", "С ногами беда", "Понты-понты, чем дальше, тем беспредельнее",

– указала звезде на недостатки в Instagram.

Скорее всего, необычная походка Светланы Лободы связана с тем, что во время записи видео она спускается по лестнице. Многие поклонники никаких недостатков в звезде не заметили, наоборот, только восхитились ее фигурой. Оценила ролик и Лолита Милявская, недавно признавшаяся, что ворует еду у соседей.

Ранее в аккаунте Светланы Лободы появилось свадебное фото.