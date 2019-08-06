Барановская рассказала о воссоединении с Аршавиным

Телезвезда вспомнила о бывшем возлюбленном

Юлия Барановская ответила на самые волнующие вопросы поклонников. Большая часть из них касалась личной жизни красотки, которую она тщательно оберегает. Один из подписчиков ведущей решил узнать, смогла бы она простить Андрея Аршавина, если бы он захотел вернуться к ней.

О воссоединении с отцом своих троих детей Барановская высказалась так:

"Я не сижу и не жду его, и тем более не думаю, что может быть с ним. Я не трачу свою жизнь на мысли о прошлом, я шагаю вперед. И еще, если честно, категорически против постановки вопроса "а если он вернется", возвращаются моряки из плавания, космонавты их космоса и из командировки".

Юлия также считает, что навсегда связана с футболистом, так как у них трое детей и много общих воспоминаний. Общению детей с отцом Барановская, по ее словам, никогда не препятствовала.

Воссоединение пары, похоже, действительно невозможно. Сама телезвезда рассказала, что смогла полюбить после расставания с Андреем Аршавиным, и сейчас у нее есть близкий человек рядом. На вопрос подписчиков "когда замуж?" Барановская ответила: "хороший вопрос, но не по адресу, я предложения не делаю, спросите у него".

Личность своего избранника Юлия Барановская не раскрывает. Ранее она рассказывала о таинственном мужчине, который ей помогает. А после в Сети появились слухи и тайной свадьбе телезвезды.