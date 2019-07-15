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"С размахом": Барановская выдала тайну о своей свадьбе

Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com
О знаменательном событии в жизни телеведущей узнают все, когда придет время

Юлия Барановская набросилась на российские СМИ: мол, рано ее выдали замуж. Таким образом она отреагировала на сообщения желтой прессы о тайной свадьбе телеведущей. Бывшая возлюбленная футболиста Андрея Аршавина оскорбилась данными "подозрениями".

Она поинтересовалась в Instagram: "зачем писать чушь", если можно спросить напрямую. В то же время Барановская развеяла миф о тайном торжестве и объявила, что, когда будет выходить замуж, пойдет под венец, об этом узнают все. (Орфография и пунктуация авторские). 

"Александр Телесов мой друг и коллега, никаких романтических отношений между нами нет, мы просто путешествуем вместе! P.S. И ещё одно маленькое уточнение, когда у меня будет свадьба, она будет пышной и с размахом, и прятать ее в джунглях я точно ни от кого не буду", – пообещала Барановская.  

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Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv)

Подписчики звезды экрана похвалили ее за жесткий ответ акулам пера. Некоторые – подошли к комментариям с юмором. 

"Ну а тебе что плохо, пропиарили лишний  раз", "Вот так вот просыпаешься утром, а ты замужем", "Юлия, просто это Тайная свадьба. Тайная даже от Вас", "Дыма без огня не бывает", "Так и знал, что в джунглях будет Свадьба", – отреагировали поклонники. 

Отдельные лица напомнили о приписанном Барановской романе с Максимом Галкиным. Известную ведущую поженили с пародистом еще прошлогодней осенью. 

Ксения АНДРЕЕВА
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