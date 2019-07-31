"Пошло и вульгарно": жена Преснякова вышла на сцену в панталонах

Знаменитость раскритиковали за "голый" наряд

Новый образ Натальи Подольской не остался незамеченным. Звезда сменила элегантные платье на полупрозрачный обтягивающий костюм. Стремление угнаться за модой поклонники не поддержали. По их мнению, нижняя часть наряда похожа на панталоны и только уродует тело супруги Владимира Преснякова.

Поклонники предположили, что Подольской просто не хватило денег на достойный наряд, или ее супруг забирает все средства себе.

"Костюм "трусы с трусами"", "Подольская панталоны рекламирует? Отвратительно!", "Пошло и вульгарно", "Ну, панталоны ничего так, на платье денег не хватало, видимо", "А почему всегда в белье? На платье заработать не получается? Или муж денег не дает?", "Худоба уже некрасивая... даже печальная. И наряды становятся все пошлее",

– раскритиковали в Интернете.

Напомним, недавно в Баку завершился музыкальный фестиваль "Жара", куда съехались многие звезды российского шоу-бизнеса. Знаменитостей раскритиковали в пух и прах: Юлии Барановской досталось за "золотые ползунки", Юлии Ковальчук за эротичный танец, а Аниту Цой увезли с одного из выступлений на скорой.