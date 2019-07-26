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Окровавленную Цой увезли с концерта на скорой

Анита Цой. Фото: www.globallookpress.com
Инцидент произошел на фестивале в Азербайджане

Певице Аните Цой понадобилась помощь врачей во время концерта Стаса Михайлова и Григория Лепса. Знаменитость на носилках вынесли с площадки музыкального фестиваля "Жара" с перевязанной ногой, сообщает Super. Оказалось, что артистка сильно подвернула ногу, а врачи долго не могли остановить кровотечение. 

"Я шла по ступеням в VIP-зону, где накрыты столы для артистов. На мне была открытая обувь, я подвернула ногу и с корнем вырвала ноготь на ноге. Кровища хлещет до сих пор! Страшно!",

цитирует звезду издание "Дни.ру". 

"Газета.ру" пишет, что директор Аниты Цой вел себя странно и снимал все происходящее на камеру мобильного телефона. 

Гостями фестиваля "Жара" также стали Юлия Барановская, появившаяся на ковровой дорожке в "золотых ползунках", и супруга Валерия Меладзе, которую ранее застали в отеле с другим мужчиной. 

Дарья ПЕТРОВА
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