Окровавленную Цой увезли с концерта на скорой

Инцидент произошел на фестивале в Азербайджане

Певице Аните Цой понадобилась помощь врачей во время концерта Стаса Михайлова и Григория Лепса. Знаменитость на носилках вынесли с площадки музыкального фестиваля "Жара" с перевязанной ногой, сообщает Super. Оказалось, что артистка сильно подвернула ногу, а врачи долго не могли остановить кровотечение.

"Я шла по ступеням в VIP-зону, где накрыты столы для артистов. На мне была открытая обувь, я подвернула ногу и с корнем вырвала ноготь на ноге. Кровища хлещет до сих пор! Страшно!",

– цитирует звезду издание "Дни.ру".

"Газета.ру" пишет, что директор Аниты Цой вел себя странно и снимал все происходящее на камеру мобильного телефона.

Гостями фестиваля "Жара" также стали Юлия Барановская, появившаяся на ковровой дорожке в "золотых ползунках", и супруга Валерия Меладзе, которую ранее застали в отеле с другим мужчиной.