"Горячая штучка": у Лопыревой задралась юбка

Модель отпраздновала свой 36-й день рождения

В честь праздника Виктория Лопырева решила преподнести подарок своим поклонникам в виде пикантного видео с ее участием. В ролике видно, что сначала красотка сама выставляет напоказ роскошные ноги, а потом в дело вмешивается погода – ветер приподнимает юбку модели, и у всех на виду чуть не оказывается ее интимное место.

Смущенная Виктория в последний момент успевает схватить ткань и прикрыться. Лопырева отмечает свой праздник в Греции вместе с друзьями и любимым человеком – бизнесменом Игорем Булатовым, от которого она родила сына.

Предыдущим избранником модели был Николай Басков. Певец и телеведущая часто появлялись вместе на публике и даже говорили о свадьбе, но внезапно Лопырева ушла от артиста, а после стало известно о ее новом возлюбленном.

"Я просто влюбилась в Булатова, поэтому была вынуждена уйти от Баскова. При этом скажу, что Игорь и Коля сейчас прекрасно общаются. Какого-то недопонимания между ними нет. У них хорошие отношения",

– сказала звезда в эфире "Русского радио".

Николай Басков, похоже, не может забыть сексуальную блондинку. Совсем недавно он поделился в Instagram видео с ней, написав, что она всегда будет в его сердце.

Самой Лопыревой по-прежнему приходится отбиваться от атак хейтеров. Они упрекают звезду в том, что она начала встречаться с Игорем Булатовым тогда, когда его супруга находился в ожидании их ребенка.

Тем не менее, преданные поклонники без ума от внешности блондинки и ее стройной фигуры.

"Королева", "Красотка", "Богиня Афина", "Горячая штучка", "Просто принцесса", – расхваливают девушку в Instagram.