Собчак сцепилась со Шнуровым из-за любовника

Звезды снова вступили в публичный конфликт

Ксения Собчак начала новый раунд ругани в стихах с Сергеем Шнуровым. Поводом для возобновления конфликта стала пресс-конференция, на которой музыканта спросили, кто же был его самым достойным соперником по стихотворным баттлам. "Самым интересным соперником был Богомолов, который писал за Собчак",– смеясь, ответил Шнуров.

Журналистка не стала терпеть уколы от лидера группы "Ленинград" и опубликовала в социальных сетях большой пост, где в стихотворной форме и с использованием нецензурной лексики, прошлась по Шнурову.

Собчак уверена, что певец просто не может забыть, что проиграл ей в прошлый раз. Ксения утверждает, что ее возлюбленный Константин Богомолов никогда не писал ей стихи, более того, она намекнула, что песни за Сергея Шнурова могла писать его бывшая жена.

"За Богомолова отомщу: а может, и песни – она [Матильда Шнурова] писала?",

– закончила Собчак.

На этом стычка между бывшими друзьями не закончилась. Сергей Шнуров ответил журналистке, намекнув на ее испорченную репутацию и нечестность по отношению к бывшему мужу – Максиму Виторгану.

Поклонники Собчак и Шнурова в восторге наблюдают за новым этапом конфликта. В аккаунтах звезд они оставили более 8 тысяч комментариев и ждут новых стихов от знаменитостей.