"Реклама борделя": Каменских унизили после эротичного танца

Звезда появилась на сцене в полуголом виде

Певица Настя Каменских показала поклонникам очередной смелый наряд. Прозрачная кофта ничуть не скрывает грудь артистки, а короткая нижняя часть одежды демонстрирует длинные ноги. В таком виде Каменских уже эротично станцевала перед зрителями, которые не в восторге от костюма артистки. Большинство комментаторов уверены, что певица выглядит вульгарно.

Под горячую руку пользователей попали и девушки из команды Каменских – у всех них похожие наряды, которые больше оголяют тело, нежели прикрывают его.

"Реклама борделя", "Такие наряды, как у девушек легкого поведения", "Ужас, у Насти не костюм, а фигня, и, главное, зрители 12-15 лет", "Пошлость и вульгарщина", "Секс бомбардировка", "Какие красивые девушки легкого поведения", "Взрыв мозга", "Сплошная эротика",

– прокомментировали в Instagram.

Ранее Настю Каменских обругали из-за огромных ног. Поклонники также уверены, что звезда сделала себе операцию по увеличению груди, так как размер ее бюста постоянно меняется.