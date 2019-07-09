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"Реклама борделя": Каменских унизили после эротичного танца

Настя Каменских. Фото:instagram.com/kamenskux_daily
Звезда появилась на сцене в полуголом виде

Певица Настя Каменских показала поклонникам очередной смелый наряд. Прозрачная кофта ничуть не скрывает грудь артистки, а короткая нижняя часть одежды демонстрирует длинные ноги. В таком виде Каменских уже эротично станцевала перед зрителями, которые не в восторге от костюма артистки. Большинство комментаторов уверены, что певица выглядит вульгарно.

Под горячую руку пользователей попали и девушки из команды Каменских – у всех них похожие наряды, которые больше оголяют тело, нежели прикрывают его.

"Реклама борделя", "Такие наряды, как у девушек легкого поведения", "Ужас, у Насти не костюм, а фигня, и, главное, зрители 12-15 лет", "Пошлость и вульгарщина", "Секс бомбардировка", "Какие красивые девушки легкого поведения", "Взрыв мозга", "Сплошная эротика",

– прокомментировали в Instagram. 

Ранее Настю Каменских обругали из-за огромных ног. Поклонники также уверены, что звезда сделала себе операцию по увеличению груди, так как размер ее бюста постоянно меняется. 

Дарья ПЕТРОВА
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