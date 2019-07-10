СМИ: Собчак не пустит Богомолова в новый особняк

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Телеведущая Ксения Собчак активно занимается строительством дома в Подмосковье. Рабочие рассказывают, что для звезды возведут особняк площадью 1000 квадратных метров из финской сосны. В роскошном жилище звезда, как утверждают в строительной компании, собирается жить одна.
Похоже, что в новом доме "не нашлось места" для Константина Богомолова, с котором Собчак встречается уже более полугода.
"Она сказала, что будет жить одна, но время от времени к ней будут заезжать в гости друзья, поэтому дом будет большой",
– цитирует слова одного из работников "Комсомольская правда".
Некоторые СМИ пишут, что Собчак "не пустит любовника" в свой дом премиум-класса, который обойдется Ксении примерно в 40 млн. рублей. Кроме двух этажей там будет цокольный, а также большой бассейн. Строители уверены, что Собчак решила строить именно деревянный дом из-за моды на экологичность.
В домах из натурального материала живут и многие другие звезды: Надежда Бабкина, Федор Бондарчук, футболист Александр Кержаков.
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