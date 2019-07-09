"Ух, какая": Лопырева показала вид сзади

Красотка обнажилась на пляже

Модель Виктория Лопырева устроила пикантную фотосессию в купальнике. Девушка устроилась на песке в Рио-де-Жанейро, повернувшись к камере своей задней частью тела. Поклонники не остались равнодушными к ягодицам знаменитости и завалили девушку комплиментами.

Если мужчины восхищаются прелестями фигуры, то женщины удивляется тому, как быстро 35-летняя Лопырева, недавно ставшая мамой, пришла в форму. Кажется, что тело звезды совсем не изменилось после рождения сына.

"Ого! Ничего себе вид. Такая классная, что слов нет", "Богиня", "Огонь", "Ух, какая", "Вы всегда такая стройная?", "Грациозная кошечка", "Шикарная попа", "Шалунья", "Расскжите, как вы так быстро похудели после родов?", "Фигура идеальная",

– комментируют в Сети.

Напомним, в феврале этого года Виктория Лопырева родила первенца, которого назвали Марк Лионель. Отцом малыша стал бизнесмен Игорь Булаткин. Еще во время беременности на Лопыреву обрушился шквал критики из-за того, что она начала встречаться с мужчиной, когда его законная жена находилась в ожидании их ребенка.