Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Ух, какая": Лопырева показала вид сзади

Виктория Лопырева. Фото: www.globallookpress.com
Красотка обнажилась на пляже

Модель Виктория Лопырева устроила пикантную фотосессию в купальнике. Девушка устроилась на песке в Рио-де-Жанейро, повернувшись к камере своей задней частью тела. Поклонники не остались равнодушными к ягодицам знаменитости и завалили девушку комплиментами.

Если мужчины восхищаются прелестями фигуры, то женщины удивляется тому, как быстро 35-летняя Лопырева, недавно ставшая мамой, пришла в форму. Кажется, что тело звезды совсем не изменилось после рождения сына.

"Ого! Ничего себе вид. Такая классная, что слов нет", "Богиня", "Огонь", "Ух, какая", "Вы всегда такая стройная?", "Грациозная кошечка", "Шикарная попа", "Шалунья", "Расскжите, как вы так быстро похудели после родов?", "Фигура идеальная",

– комментируют в Сети.

Напомним, в феврале этого года Виктория Лопырева родила первенца, которого назвали Марк Лионель. Отцом малыша стал бизнесмен Игорь Булаткин. Еще во время беременности на Лопыреву обрушился шквал критики из-за того, что она начала встречаться с мужчиной, когда его законная жена находилась в ожидании их ребенка. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Удивительные совпадения": действия медиков выдали неувязку в деле Скрипалей

Инциденты в Солсбери и Эймсбери оказались подозрительно похожи

Европа нашла управу на Россию из-за паспортов для Донбасса

В ЕС разочарованы действиями Москвы в плане обретения жителями региона российского гражданства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей